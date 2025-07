signorini da 2015 triplicate frodi su pagamenti elettronici

L’esplosione delle frodi sui pagamenti elettronici in Italia, triplicatesi dal 2015 a oggi, evidenzia quanto sia cruciale adottare misure di sicurezza efficaci. Con quasi un milione e mezzo di episodi e un danno economico di 120 milioni di euro, il nostro Paese si trova di fronte a una sfida crescente che richiede attenzione e innovazione. È fondamentale allora capire come proteggere le nostre transazioni digitali e garantirne l’affidabilità.

Nel nostro Paese la quasi totalità delle operazioni fraudolente riguarda i pagamenti effettuati con carte di debito e di credito, carte prepagate o altre forme di moneta elettronica. Dal 2015 il numero delle frodi di questo tipo è quasi triplicato, da circa mezzo milione a poco meno di un milione e mezzo; l'ammontare complessivo è raddoppiato, raggiungendo i 120 milioni. L'aumento riflette l'accresciuto utilizzo di strumenti di pagamento elettronici più che un incremento dell'incidenza delle frodi. È bene ricordare che quest'ultima resta molto bassa. Tenuto anche conto dell'imposizione in Europa di requisiti di sicurezza particolarmente stringenti ( "strong customer authentication" ), le frodi oggi colpiscono in Italia solo lo 0,013 per cento delle transazioni e lo 0,018 per cento del relativo importo, valori non molto diversi da quelli di dieci anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net