Leonardo DiCaprio compra un'isola del Cile per sottrarla al disboscamento

Leonardo DiCaprio dimostra ancora una volta il suo impegno per l'ambiente, acquistando un’isola remota in Cile per proteggerla dalla distruzione industriale. Con questa scelta, l’attore si unisce alla lotta contro il disboscamento e la perdita di biodiversità, trasformandosi in un vero e proprio custode della natura. Un gesto che ispira e che testimonia come anche le star possano fare la differenza. Continua a leggere.

Leonardo DiCaprio porta avanti la causa ambientalista e si adopera per preservare alcuni luoghi incontaminati dalle "industrie distruttive". L'attore ha acquistato l'Isola di Guafo in Cile, per proteggerne la straordinaria biodiversità.

