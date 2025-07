Juan Bernabè l’ex falconiere della Lazio su OnlyFans | lo annuncia nudo sui social

Juan Bernabè, ex falconiere della Lazio, torna al centro dell’attenzione annunciando l’apertura di un profilo su OnlyFans, dove si mostrerà completamente nudo e svelerà i segreti della sua protesi peniena. Dopo il controverso licenziamento, ora l’uomo sceglie di rivoluzionare la propria immagine, coinvolgendo il pubblico in un percorso di trasparenza e curiosità. La sua audace scelta susciterà sicuramente discussioni e interesse, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Juan Bernabè, ex falconiere della Lazio torna a far parlare di sì annunciando l’intenzione di aprire un proprio profilo su Onlyfans. L’uomo era stato licenziato dal club biancoceleste per aver pubblicato sui social alcune foto dopo essersi fatto impiantare una protesi al pene. “Su OnlyFans mi vedrete completamente nudo. Vi mostrerò come funziona una protesi peniena – ha postato il falconiere con un video postato in tre lingue (Inglese, spagnolo e italiano) in cui compare completamente nudo ma con le parti intime oscurate – Per me la nudità è normalità, non ci sta niente di male in quello che faccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it