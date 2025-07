Il vicecomandante della Marina russa ucciso in un raid missilistico ucraino nella regione di Kursk

Il vicecomandante della Marina russa, Mikhail Gudkov, ha perso la vita in un raid missilistico ucraino nella regione di Kursk, segnando un nuovo capitolo nel conflitto che coinvolge l’estremo Oriente russo. La notizia, confermata dal governatore di Primorye, scuote le forze militari e mette in evidenza le tensioni crescenti tra Mosca e Kiev. Mentre le circostanze esatte restano misteriose, questa tragica perdita sottolinea la pericolosità di un conflitto in continua evoluzione.

Il vicecomandante della Marina russa Mikhail Gudkov è rimasto ucciso in un raid missilistico ucraino nella regione di confine di Kursk. Lo ha reso noto Oleg Kozhemyako, governatore di Primorye, la regione dell’estremo Oriente del Paese del quale era originario l’alto ufficiale. Le circostanze della morte non sono state comunicate, ma nei giorni scorsi canali Telegram militari russi avevano parlato di una postazione colpita da un missile. Gudkov, già comandante della 155esima brigata dei fanti di Marina, era stato promosso vicecomandante dell’arma nel marzo scorso: con lui sono rimasti uccisi un altro ufficiale, Nariman Shikhaliev, e un numero imprecisato di soldati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il vicecomandante della Marina russa ucciso in un raid missilistico ucraino nella regione di Kursk

In questa notizia si parla di: regione - vicecomandante - marina - russa

#Russia #Ucraina Ieri la Russia aveva annunciato che l'Ucraina aveva eliminato il Maggiore Generale Mikhail Goodkov, Vice Comandante della Marina russa, in un'attacco nella Regione di #Kursk. L'Ucraina ieri ha eliminato anche il Comandante della flotta r Vai su X

Manolis Pilavov, l'ex sindaco di Lugansk, capoluogo dell'omonima regione dell'Ucraina orientale annessa dalla Russia, è rimasto ucciso oggi in un attentato Vai su Facebook

Ucraina: ucciso nel Kursk il vice comandante della Marina russa Gudkov; UCRAINA: Vice comandante Marina russa ucciso in Kursk - governatore russo; Ucciso nel Kursk il vice comandante della Marina russa Gudkov.

Ucraina: ucciso nel Kursk il vice comandante della Marina russa Gudkov - Il vice comandante in capo della Marina russa, Mikhail Gudkov, è stato ucciso nella regione di Kursk. Secondo msn.com

Ucciso nel Kursk il vice comandante della Marina russa Gudkov - Il vice comandante in capo della Marina russa, Mikhail Gudkov, e' stato ucciso nella regione di Kursk. Da msn.com