Consulta | su Cpr questioni inammissibili

La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato inammissibili alcuni ricorsi riguardanti le norme sui centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), evidenziando come il trattenimento in tali centri rappresenti un "assoggettamento fisico all'altrui potere" che incide sulla libertà personale dei migranti. Questa decisione apre un dibattito cruciale sul ruolo del legislatore nel garantire un equilibrio tra sicurezza e diritti umani, lasciando a quest'ultimo la responsabilità di intervenire...

