Finlandia assalto al centro commerciale a Tampere Fermato l’aggressore numerosi feriti

Un grave episodio scuote Tampere, in Finlandia: un aggressore armato di coltello ha scatenato il panico nel centro commerciale Ratina, ferendo numerose persone prima di essere fermato dalla polizia. La città si mobilita per gestire l’emergenza, mentre le forze dell’ordine assicurano i soccorsi e la sicurezza dei cittadini. Un esempio che ci ricorda quanto sia fondamentale restare vigili e uniti di fronte alle minacce improvvise.

Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della cittĂ di Tampere, in Finlandia. L’aggressore è stato bloccato dalla polizia e arrestato e ai feriti sono stati forniti i primi soccorsi, dice la stampa locale, fra cui il sito Helsingin Sanomat. July 3, 2025 L’aggressione al centro commerciale Ratina. Sul posto sono presenti diverse auto della polizia e ambulanze. La polizia è ancora presente presso il centro commerciale. Alle cinque e mezza hanno annunciato di aver parlato con alcuni testimoni e di aver isolato la scena. La circolazione intorno al centro, che si chiama Ratina, è stata limitata. 🔗 Leggi su Open.online

