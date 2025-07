Morto un Brescia se ne fa un altro | ok all' accordo con la Feralpi E Cellino annuncia battaglia

Morto un Brescia, se ne fa un altro: con l’accordo tra Feralpi e Cellino, si apre un nuovo capitolo. Giuseppe Pasini prende le redini, portando con sé un intero universo di speranze e ambizioni, pronti a scrivere una nuova storia nel calcio italiano. Il primo obiettivo? Il ritorno del capitano Bisoli, simbolo di determinazione e passione. Un rinnovo che promette emozioni e grandi sfide all’orizzonte.

Nuovo corso affidato a Giuseppe Pasini che traslocherà tutta la Feralpisalò (rosa, staff e categoria della Serie C). Primo obiettivo il ritorno del capitano Bisoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto un Brescia se ne fa un altro: ok all'accordo con la Feralpi. E Cellino annuncia battaglia

