Bonny Inter Il Giornale certo | Tappo per Esposito Pio è già più forte di lui

L’Inter si prepara ad un mix di talento e sfide, con Bonny tra le nuove stelle e Pio Esposito pronto a confermare il suo valore. Ma il vero interrogativo è: può il giovane francese mettere fine alle ambizioni del promettente attaccante italiano? In casa nerazzurra la competizione si fa sempre più aperta, e l’esito di questa sfida potrebbe scrivere il futuro della squadra. Scopriamo come evolverà questa intrigante battaglia.

Bonny Inter, il nuovo arrivato può tarpare le ali a Pio Esposito? Ecco come stanno le cose. in casa nerazzurra. L'edizione odierna de Il Giornale si sofferma sul valore dell'acquisto dell'ex Parma Bonny per l'attacco dell' Inter, vista la presenza di Pio Esposito, definito dal quotidiano più forte del francese. Si legge questo riguardo al paragone tra i due attaccanti: « Intanto è stato ufficializzato Bonny, acquisto da 25 milioni e possibile tappo per Pio Esposito, che ha 2 anni in meno del francese e che già oggi sembra più forte di lui. Il mercato è strano, ma evidentemente l'Inter pensa ad altri modi per rinforzarsi nei reparti in cui ha più bisogno, come la difesa e il centrocampo »

