Lazio l’ex falconiere Bernabé sbarca su Onlyfans L’annuncio in un video

Juan Bernabé, ex falconiere della Lazio, fa il grande passo su OnlyFans annunciando con un video il suo debutto sulla piattaforma. Con spontaneità e coraggio, l’atleta condivide la sua prospettiva sulla nudità e la sua esperienza, invitando i fan a scoprire un lato inedito di sé. Un gesto che rompe tabù e apre nuove frontiere di comunicazione nel mondo dello sport e della cultura digitale.

(Adnkronos) – Juan Bernabé sbarca su Onlyfans. L'ex falconiere della Lazio ha dato l'annuncio con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram oggi, giovedì 3 luglio: "Su OnlyFans – dice – mi vedrete completamente nudo. Vi mostrerò come funziona una protesi peniena. Per me nudità è normalità, non c'è niente di male in quello che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com