Sbloccheremo la produzione di vini dealcolati entro la fine dell’estate Lollobrigida pronto a sciogliere il nodo accise

Entusiasti delle novità in arrivo, l'Italia si prepara a rivoluzionare il settore vinicolo con la produzione di vini dealcolati entro questa estate. Il ministro Lollobrigida, pronto a sciogliere il nodo delle accise, ha annunciato dall’assemblea Uiv un decreto congiunto con il Mef che consentirà di avviare questa innovativa iniziativa in anticipo, superando i ritardi accumulati e aprendo nuove prospettive per il mercato e i consumatori.

Dall'assemblea Uiv, il Ministro dell'Agricoltura annuncia l'arrivo del decreto congiunto con il Mef per far partire la produzione in anticipo (rispetto ai tanti ritardi accumulati). 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

