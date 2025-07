Calciomercato Genoa occhi su Pobega Quella rivale però vuole ostacolare i rossoblu

Il calciomercato Genoa si infiamma: i rossoblù puntano con decisione su Pobega del Milan, un rinforzo strategico per il centrocampo. Con l’obiettivo di consolidare la rosa e sfidare le rivali in Serie A, il club ligure si prepara a sfidare la concorrenza, in particolare quella di 242, che sembra voler ostacolare questa operazione. La sfida è aperta: riuscirà il Genoa a portare a casa il talento milanista?

Calciomercato Genoa: occhi su Pobega del Milan per rinforzare il centrocampo. Ecco le ultime novità Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Tra le priorità della dirigenza rossoblù c’è il centrocampo, reparto che necessita di qualità e profondità per affrontare al meglio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, occhi su Pobega. Quella rivale però vuole ostacolare i rossoblu

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - occhi - pobega

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

Riepilogo calciomercato: Como, saltato Perisic. Bianco-Monza ufficiale, Fiorentina tre colpi. Roma su Hermoso-Hummels; 1-18 agosto 2024: trattative, indiscrezioni, affari ufficiali; Genoa, il Grifone apre gli occhi in Serie A: video coreografia.

Il Genoa cerca rinforzi in attacco: occhi su Tengstedt e Valentin Carboni - Il club rossoblù vuole puntellare l'attacco e ha messo nel mirino il centravanti del Verona. Da calciomercato.com

Calciomercato Cremonese, Pobega nome importante per il centrocampo dei grigiorossi. Ecco il piano - La situazione dei grigiorossi Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e tra gli obiettivi principali del club grigiorosso per raff ... Scrive calcionews24.com