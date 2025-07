Ponte sullo stretto come opera militare | l’opera si farà grazie a Trump?

Il Ponte sullo Stretto, oltre a essere un capolavoro di ingegneria e sviluppo economico, potrebbe assumere anche un ruolo strategico militare, grazie al sostegno degli Stati Uniti e alla visione di Trump. Con l’obiettivo di aumentare il PIL del 5%, questa infrastruttura si configura non solo come un progetto di collegamento, ma come un baluardo di sicurezza e potenza geopolitica. Ma quali sono i reali interessi dietro questa ambizione?

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue Vai su X

Ponte sullo Stretto, l’Ue chiarisce: “sta all’Italia decidere se è opera civile o militare” Vai su Facebook

Il ponte come “opera strategica militare”: le conseguenze; Il ponte tra le spese della Nato, insorge l'opposizione: Un documento lo sconsiglia come infrastruttura militare; Ponte sullo Stretto, «decide l’Italia se è un’opera militare».

