Ritiro Juve quando inizierà la nuova stagione dei bianconeri? Il programma in Germania tra allenamenti e amichevoli Tutto quello che c’è da sapere

La Juventus si appresta a vivere un nuovo emozionante capitolo con il ritiro che prenderà il via il 24 luglio alla Continassa, sotto la guida di Igor Tudor. Tra allenamenti intensi e amichevoli in Germania, i bianconeri si preparano per affrontare la stagione 2025/26 con determinazione e ambizione. Scopri tutto ciò che c’è da sapere sul programma, le sfide e i protagonisti pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Ritiro Juve, quando inizierà la nuova stagione dei bianconeri? Tutto quello che c'è da sapere sulla preparazione. La Juventus è pronta a iniziare il suo percorso verso la nuova stagione con il raduno fissato per il 24 luglio alla Continassa. La squadra, sotto la guida di Igor Tudor, avrà l'opportunità di lavorare per affinare la preparazione fisica e tattica in vista degli impegni ufficiali della stagione 202526. Il club bianconero si sta preparando ad affrontare una stagione intensa e carica di aspettative, e questa fase di preparazione sarà fondamentale per impostare il lavoro in vista delle sfide che attendono i bianconeri.

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

?Il Milan ha presentato un’offerta di 6 milioni per 4 anni a Dusan #Vlhahovic. Si attende la risposta del serbo, e in caso di esito positivo si inizierà a trattare con la #Juve. La richiesta dei bianconeri è di 35 milioni, ma il Milan conta di riuscire ad abbassarla, for Vai su X

Jonathan #David sarà presto un nuovo giocatore della #Juventus Primo colpo messo a segno dai bianconeri: vi stuzzica Diteci la vostra nei commenti LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM Vai su Facebook

