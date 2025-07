Legionella | si amplia il focolaio di via Rizzoli I casi sono sei quattro persone ancora ricoverate

La situazione legata al focolaio di legionella in via Rizzoli si sta ampliando, con un totale di sei casi accertati, di cui quattro ancora ricoverati e uno purtroppo deceduto. La preoccupazione cresce tra i residenti di Milano, mentre le autorità sanitarie continuano a monitorare attentamente la diffusione. È fondamentale mantenere alta l'attenzione e adottare tutte le misure preventive per contrastare questa emergenza sanitaria.

Milano, 3 luglio 2025 – Si ingrandisce il focolaio di legionella attivo nelle case MM di via Rizzoli. Sono sei i casi segnalati nel complesso di alloggi popolari ai numeri civici 77-87. Di questi quattro sono tuttora ricoverati ed uno è deceduto. SAN DONATO - ARCHIVIO - CASI DI LEGIONELLA - ANALISI LABORATORIO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - PINCIONICANGEMI L'aggiornamento della situazione viene da Ats Città Metropolitana di Milano che – oltre ad aver aperto una pagina ad hoc sul suo sito internet – ha avviato le indagini per individuare l'origine del contagio in stretta collaborazione con MM, che gestisce le case popolari del Comune, e il Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legionella: si amplia il focolaio di via Rizzoli. I casi sono sei, quattro persone ancora ricoverate

