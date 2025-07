Diogo Jota morto | il matrimonio 10 giorni fa la moglie Rute e i tre figli L' ultimo post ieri | Un giorno che non dimenticheremo mai

Una tragedia sconvolgente ha colpito la famiglia di Diogo Jota, il talentuoso attaccante del Liverpool, che solo dieci giorni fa aveva celebrato il suo matrimonio con Rute Cardoso. La perdita improvvisa della moglie e dei tre figli rappresenta un dolore inimmaginabile, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi li conosce. Un evento drammatico che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, e che ci invita a fare tesoro di ogni istante.

Una tragedia devastante quella che ha colpito la famiglia di Diogo Jota, l?attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, che il 22 giugno si era sposato con Rute Cardoso, la donna con.

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - In un mare di ricordi e parole di conforto, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota si distingue per il suo impatto toccante.

Diogo Jota, il calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, appena 10 giorni fa si era sposato con la fidanzata, Rute Cardoso. Il matrimonio si era svolto il 22 giugno.

È morto #DiogoJota , e #Napoli piange un talento che avrebbe potuto indossare l'azzurro. Solo 15 giorni fa il matrimonio con Rute, madre dei suoi tre figli. Napoli piange un talento che, in un'altra estate, poteva vestire l'azzurro.

