Focolaio di legionella nelle case popolari di Milano Ats | Sei casi segnalati 4 persone sono in ospedale

Un preoccupante focolaio di legionella scuote le case popolari di Milano, con sei casi segnalati, tra cui un decesso e quattro persone in ospedale. L'Ats Città Metropolitana di Milano è al lavoro per contenere il contagio e tutelare la salute dei residenti. La situazione rimane critica e richiede la massima attenzione da parte di tutti. Per aggiornamenti e consigli utili, continuate a leggere.

L'Ats CittĂ Metropolitana di Milano ha fatto sapere che è in corso un focolaio di legionella nelle case popolari di via Rizzoli a Milano. I casi segnalati sono in tutto 6. Di questi, 4 persone sono in ospedale e una è deceduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

