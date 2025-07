LIVE Sonego-Basilashvili 0-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro

Il match tra Sonego e Basilashvili a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando scambi emozionanti e colpi di alta classe. L’azione è serrata: ogni punto è un duello di nervi e abilità , con l’atleta italiano pronto a riscattarsi. Resta aggiornato in tempo reale su questa sfida avvincente, dove la passione e il talento si sfidano sotto il sole londinese. Clicca qui per vivere ogni momento della diretta e non perdere nemmeno una battuta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Bellissimo rovescio incrociato di Sonego che esce bene dal movimento del servizio e trova l’angolo stretto. 30-30 Sonego segue a rete il dritto incrociato ma viene infilato dal passante di Basilashvili. L’azzurro è stato molto lento nella discesa a rete. 30-15 Punto diretto per l’italiano con la prima in slice ad uscire 15-15 Rovescio profondissimo di Basilashvili che ruba il tempo a Sonego, il quale spedisce in rete il dritto. 15-0 Ace per l’italiano che inizia nel migliore dei modi la partita. Al servizio Lorenzo Sonego PRIMO SET 18.26 Terminato il warm-up. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Basilashvili 0-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

