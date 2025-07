Chi affronterà Elisabetta Cocciaretto al terzo turno di Wimbledon? C’è una Campionessa Olimpica!

Elisabetta Cocciaretto si appresta a sfidare la campionessa olimpica Belinda Bencic al terzo turno di Wimbledon, dopo aver sconfitto incredibilmente Jessica Pegula, numero tre del mondo, e Katie Volynets. Un match che promette emozioni forti, con l’azzurra pronta a scrivere un’altra pagina storica della sua carriera. La sfida tra giovani talenti e veterane di livello mondiale si preannuncia uno dei momenti più attesi del torneo.

Elisabetta Cocciaretto affronterà Belinda Bencic al terzo turno di Wimbledon: dopo aver firmato l’impresa contro la statunitense Jessica Pegula (numero 3 del mondo) e aver regolato anche l’altra americana Katie Volynets, l’azzurra se la dovrà vedere contro la svizzera, che ha nell’ordine avuto la meglio sulla statunitense Alycia Parks e sulla francese Elsa Jacquemont in rimonta. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e vincitrice della Billie Jean King Cup nel 2022 è stata numero 4 del mondo ormai cinque anni fa, è ormai ritornata ad alti livelli dopo la gravidanza ed è un’avversaria decisamente impegnativa per la nostra portacolori, che è però in uno stato di forma eccellente e potrebbe davvero proseguire la propria avventura sui sacri prati. 🔗 Leggi su Oasport.it