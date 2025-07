Attacco con coltello in un centro commerciale in Finlandia | diversi feriti

Momenti di paura e sgomento a Tampere, Finlandia, dove un attacco con coltello ha lasciato diversi feriti nel centro commerciale Ratina. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’aggressore e soccorrere le vittime, ma la tensione resta alta tra i cittadini. Continuate a seguirci per aggiornamenti su questa vicenda e sulle misure di sicurezza adottate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di terrore a Tampere, bloccato un uomo armato. Paura nel pomeriggio di oggi a Tampere, in Finlandia, dove un uomo armato di coltello ha ferito più persone all’interno del centro commerciale Ratina, uno dei più frequentati della città . L’aggressore è stato fermato e arrestato dalla polizia, mentre i feriti hanno ricevuto i primi soccorsi sul posto. Intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportano i media locali, tra cui Helsingin Sanomat, l’allarme è scattato intorno alle 16:20. Diverse pattuglie della polizia e ambulanze sono intervenute rapidamente nell’area. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco con coltello in un centro commerciale in Finlandia: diversi feriti

In questa notizia si parla di: coltello - finlandia - attacco - centro

Finlandia, attacco con coltello a scuola: 3 feriti, fermato l’aggressore - In Finlandia, a Pirkkala, si è verificato un attacco con coltello in una scuola, con tre feriti leggeri.

In Germania si torna a parlare di leva obbligatoria e non più soltanto di arruolamento volontario. Un servizio che dovrebbe coinvolgere «il centro della società », quindi anche i lavoratori e le lavoratrici delle imprese. A dirlo a chiare lettere è stato il cancelliere F Vai su Facebook

Finlandia, attacco con coltello in un centro commerciale a Tampere: vari feriti; Finlandia, attacco con coltello in centro commerciale: diversi feriti. Un arresto; Finlandia, attacco con coltello in un centro commerciale a Tampere: diversi feriti.

Attacco con coltello in Finlandia: diversi feriti in un centro commerciale. Fermato un uomo - Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della città di Tampere, in Finlandia. Si legge su msn.com

Attacco con coltello in un mall in Finlandia, vari feriti - Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della città di Tampere, in Finlandia. ansa.it scrive