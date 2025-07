Cos'è quella vibrazione terrificante che può verificarsi in auto con i finestrini abbassati

Hai mai sperimentato quella vibrazione inquietante in auto con i finestrini abbassati? La risonanza di Helmholtz può trasformare un semplice viaggio in un'esperienza stressante, causando vibramenti forti e una pressione fastidiosa nelle orecchie. Ma cosa è esattamente questa misteriosa fenomeno e come possiamo evitarlo? Scopriamo insieme le cause, i segnali e le soluzioni per viaggiare sereni e senza sorprese.

Procedendo a una certa velocità e con i finestrini abbassati in una determinata configurazione, all'interno di un'auto possono innescarsi fortissime e ritmiche vibrazioni, con contestuale e fastidioso aumento della pressione nelle orecchie. Il fenomeno, in grado di gettare nel panico chi è a bordo, è noto come risonanza di Helmholtz. Cos'è, quando si verifica e cosa si può fare per interromperlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

