Arezzo | operaio schiacciato da muletto in fabbrica E’ grave

Un terribile incidente sul lavoro scuote ancora la Toscana: oggi, ad Arezzo, un giovane operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un muletto nella zona industriale di via Chiari. La scena si ripete tra le preoccupazioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'urgenza di interventi più severi. La questione della tutela dei lavoratori rimane ormai al centro del dibattito pubblico.

