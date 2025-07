F1 Oscar Piastri | Non sarà dominio McLaren occhio a Mercedes e Verstappen…

Oscar Piastri si presenta a Silverstone con grande determinazione, pronto a sfidare le potenti Mercedes e Verstappen nella corsa al titolo del Gran Premio di Gran Bretagna. La sua fiducia e concentrazione sono evidenti, mentre i piloti della McLaren mirano a consolidare la propria posizione in un weekend cruciale per il campionato. La sfida si fa sempre più intensa: l’attenzione ora è tutta su chi riuscirà a dominare questa tappa strategica e ad accendere la lotta per il mondiale.

Oscar Piastri si è presentato concentrato e fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone andrà in scena una tappa quanto mai importante, specialmente pensando alla lotta per il titolo, che vede sempre più un derby colorato di papaya, con Lando Norris che ha risposto all'australiano al Red Bull Ring. Nella gara di casa (che non vince dal lontano 2008) la McLaren vuole assolutamente fare la voce grossa e, di conseguenza, interrompere un digiuno che ha dell'incredibile.

