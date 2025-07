Arezzo piazza Guido Monaco | pelo d’arte all’ora dell’aperitivo

Arezzo, piazza Guido Monaco: tra arte, aperitivi e la novità più sorprendente dell’estate, un protagonista insolito decide di sfidare le convenzioni. Mentre zanzare e vigili urbani sono in modalità relax, lui sceglie di abbandonare la muta di pelle e farsi notare nudo. A metà strada tra l’ironico e il provocatorio, questa storia trasforma un normale mercoledì in un evento da ricordare. Ma cosa succederà dopo?

Breaking news: mentre le zanzare fanno straordinari e i vigili urbani stanno in modalità screensaver, un signore ha deciso che la muta di pelle è out e il nudo è trendy. 20:30 spaccate di mercoledì?2?luglio: lui si spoglia, si stende e inaugura il. Baristi in crisi, clienti a metà fra l’happy hour e l’horror vacui, turisti convinti d’aver prenotato su OnlyFans Travel Edition. https:www.lortica.itwp-contentuploads202507WhatsApp-Video-2025-07-03-at-18.05.28.mp4 L’ARRAP. ehm, L’ARRAPPO DELLA PIAZZA Commercianti esasperati: «Siamo stufi, più che una piazza sembra il backstage di Survivor. Promesse tante, decoro zero». 🔗 Leggi su Lortica.it