Progetto in corso d' opera in Quebec dove il fuoco colpì duramente nel 2023 grazie ai droni si punta alla riforestazione di queste zone in Canada

Nel cuore del Quebec, le cicatrici degli incendi del 2023 si trasformano in speranza grazie all’innovazione dei droni. Questi tecnici alati sorvolano le aree devastate, piantando semi di abeti neri e pini silvestri con precisione e rapidità. Un progetto pilota che unisce tecnologia e natura, dimostrando come l’ingegno possa riscrivere il futuro delle foreste. Scopriamo insieme questa rivoluzione verde.

Un grande drone sorvola i resti carbonizzati delle foreste canadesi devastate dagli incendi, bombardando il terreno con capsule di semi per accelerare la riforestazione. Quest'area della provincia settentrionale del Quebec e' stata devastata da enormi incendi nell'estate del 2023 e per il secondo anno consecutivo un progetto pilota ha utilizzato i droni per piantare nuovi abeti neri e pini silvestri.

