UFFICIALE – Annuncio Bonny? Non ancora l’Inter rinnova Di Gennaro!

Si aspetta l’annuncio di Bonny e nel frattempo l’Inter ha comunicato il rinnovo di Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro. Questa la nota ufficiale del club. COMUNICATO UFFICIALE – “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Raffaele Di Gennaro: il portiere classe 1993 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026 “. Di Gennaro rinnova con l’Inter: una sola presenza in nerazzurro.. NUMERI – Di Gennaro, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, è tornato all’Inter nell’estate 2023. Con la Primavera aveva vinto in precedenza il campionato e la NextGen Series nella stagione 201112. 🔗 Leggi su Inter-news.it