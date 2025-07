Nuovo caso di Dengue ad Arezzo | scatta la disinfestazione attorno all’ospedale San Donato

Arezzo si mobilita per fronteggiare il nuovo caso di dengue, che ha portato il sindaco Ghinelli a firmare un’ordinanza speciale. La disinfestazione attorno all’ospedale San Donato rappresenta una misura preventiva fondamentale per tutelare la salute pubblica. L’intervento, previsto tra il 3 e il 4 luglio, interessa un raggio di 200 metri e mira a eliminare le zanzare vettori del virus. La sicurezza dei cittadini è sempre la nostra priorità.

Un nuovo caso di virus Dengue è stato accertato ad Arezzo, e il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato una nuova ordinanza per disporre la disinfestazione dell’area circostante l’ospedale San Donato. L’intervento si svolgerà nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio a partire dalle ore 21:30, salvo rinvio alla notte successiva in caso di maltempo. L’operazione riguarderà un raggio di 200 metri attorno alla struttura ospedaliera e interesserà caditoie, pozzetti, aree verdi pubbliche e private. Gli operatori effettueranno trattamenti adulticidi e larvicidi con insetticidi e condurranno ispezioni “porta a porta” per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali in ambito domestico. 🔗 Leggi su Lortica.it