Cassa integrazione per il caldo le linee guida dell’Inps | quando scatta a chi è indirizzata come richiederla

L’ondata di caldo estremo sta mettendo a dura prova lavoratori e imprese, portando l’Inps a definire precise linee guida sulla cassa integrazione per il caldo. Questa misura, rivolta principalmente ai settori all'aperto e nelle fasce più calde, permette alle aziende di tutelare la salute dei dipendenti senza compromettere la continuità operativa. Scopriamo insieme quando e come richiederla, garantendo sicurezza e rispetto delle normative.

Cassa integrazione ordinaria per il caldo: a chi è rivolta, quando scatta e come funziona. Tutte le indicazioni dell'Inps. Il caldo estremo di questi giorni ha reso necessario lo stop di molti cantieri. Alcune amministrazioni regionali hanno predisposto il divieto di lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16, cioè nelle fasce orarie più calde del giorno. Un incontro al Ministero del Lavoro con imprese e sindacati dei lavoratori ha portato alla firma di un protocollo di sicurezza, che prevede norme da seguire per tutelare la salute dei dipendenti.

Allarme caldo, verso regole nazionali su orari, abiti e cassa integrazione automatica: cosa prevede il piano del governo per «l’emergenza climatica» - L'emergenza climatica si fa sentire, spingendo il governo a intervenire con misure concrete per tutelare la salute dei lavoratori.

