Russell | Il rinnovo? Mi fido di Wolff E Verstappen | Niente anno sabbatico in F1 anche nel 2026

Russell si dice fiducioso nel futuro, confidando nelle scelte di Wolff e Verstappen. Niente pausa per il britannico in F1, nemmeno nel 2026, mentre il team Mercedes punta forte sul giovane talento e sull'esperienza del quattro volte campione del mondo. Il loro obiettivo? continuare a dominare e scrivere nuove pagine di storia motoristica. La strada è tracciata, e le aspettative sono alte: il meglio deve ancora arrivare.

Le parole sul futuro del britannico della Mercedes e del quattro volte campione del mondo che il team tedesco vorrebbe come prima guida all'anno prossimo.

"Il rinnovo con Mercedes? Non ho ancora firmato, ma voglio concentrami sulla gara di casa. Ci sono tante discussioni in corso e non è cambiato nulla da parte mia, al di là delle voci uscite. Sono le prestazioni a parlare più forte di ogni cosa. Ho la pelle dura e

