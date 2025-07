Diogo Jota morto la sua Lamborghini ridotta in un cumulo di macerie | le immagini strazianti dal luogo dell’incidente

Tragedia in Spagna: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, e suo fratello André hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale. La loro Lamborghini, ridotta a un cumulo di macerie, testimonia l’impatto devastante di quell’evento drammatico. Le immagini provenienti dai media locali raccontano un momento di grande dolore e sgomento. Un episodio che scuote il mondo del calcio e ricorda quanto la vita possa essere fragile e improvvisa.

Le immagini girate dai media locali mostrano il luogo dell’incidente stradale in cui è morto Diogo Jota, 28enne attaccante del Liverpool, insieme al fratello André, 26enne anche lui calciatore del Penafiel. L’incidente è avvenuto precisamente al chilometro 65 della A-52, in direzione Benavente, nella provincia di Zamora, in Spagna nella zona nord-occidentale del Paese. Il loro veicolo, una Lamborghini, è uscito di strada ed è andato a fuoco poco dopo mezzanotte, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. L’impatto e le fiamme hanno distrutto l’auto: come si vede dal video, della Lamborghini sono rimaste solo un cumulo di macerie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diogo Jota morto, la sua Lamborghini ridotta in un cumulo di macerie: le immagini strazianti dal luogo dell’incidente

