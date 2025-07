Orietta Berti su Fedez | Le sue parolacce mi danno fastidio Lui dice che è per il divorzio e la malattia

Orietta Berti torna a parlare di Fedez, lodando la sua sensibilità ma esprimendo il suo disagio per le parole volgari usate dall'artista. La cantante sottolinea che Fedez ha affrontato sfide difficili, come un divorzio e la malattia, e spera che possa trovare un modo più rispettoso di comunicare. La sua riflessione apre un dialogo su rispetto e stile, elementi fondamentali in un mondo sempre più digitale. Continua a leggere.

