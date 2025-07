Nel cast anche Giorgio Panariello che torna al cinema dopo dieci anni

Nel cast anche Giorgio Panariello, che torna al cinema dopo dieci anni, portando un tocco di magia in "Incanto", un piccolo film italiano in uscita oggi. Come una moderna fiaba, il film narra la storia di una giovane orfana tenuta prigioniera da una cattiva e salvata dal clown Charlie, un personaggio magico e sorprendente. Un'opera che incanta e lascia il segno. Scopri i 5 outfit da copiare alle attrici del film, da Vittoria Puccini a...

S punta un pizzico di magia in un piccolo film italiano in uscita oggi nelle sale. Il titolo dice tutto: Incanto. Come in una fiaba c’è la cattiva di turno che tiene sotto scacco un’orfana di dieci anni. E come in Cenerentola la piccola viene tenuta prigioniera nella sua stanza. A salvarla è il clown Charlie, capomastro di un circo che ha qualcosa di magico. “FolleMente” chic. 5 outfit da copiare alle attrici del film, da Vittoria Puccini a Pilar Fogliati X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a luglio Nel cast ci sono Vittoria Puccini che per la prima volta si diverte a fare la cattiva, e Giorgio Panariello che, dopo il suo tour teatrale e il giudice a Tale e Quale Show, riassapora il set cinematografico a dieci anni di distanza da Uno per tutti di Mimmo Calopresti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel cast anche Giorgio Panariello che torna al cinema dopo dieci anni

In questa notizia si parla di: anni - dieci - cast - giorgio

Il finale della stagione 36 dei simpson: la parodia tv sorprendente uscita con dieci anni di ritardo - La stagione 36 de I Simpson si conclude con un finale sorprendente e ironico, intitolato “Estranger Things”.

25–26 luglio – NONOSTANTE 25 e 26 luglio – ore 21:00 Regia: Valerio Mastandrea Cast: Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Lino Musella, Laura Morante, Giorgio Montanini, Barbara Ronchi Trama breve: Un uomo in coma vaga invisibile per un o Vai su Facebook

Per la prima volta villain: Vittoria Puccini è la super cattiva di “Incanto”, favola per famiglie al cinema; Giorgio Panariello: «Nel cinema nessuno mi coinvolge. Sanremo il prossimo anno? Probabilmente sì»; Giacomo Giorgio e Carmine Recano a Sanremo, chi sono i due attori napoletani di «Mare Fuori» cavalieri di Vittoria Puccini all'Ariston.

Dieci anni fa veniva eletto Giorgio Napolitano - Fanpage.it - Al quarto scrutinio, con 543 voti, è eletto il decimo Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Scrive fanpage.it

Dieci anni senza Giorgio Gaber: un fotoricordo - Panorama - Un piccolo album dei ricordi della lunga carriera di Giorgio Gaber, scomparso a capodanno del 2003, in una serie di fotografie diffuse in occasione dell’uscita di “G. Come scrive panorama.it