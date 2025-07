Incidente A14 oggi a Cesena tra 5 auto e una moto | chilometri di coda in direzione Ancona

Oggi sulla A14 a Cesena si è verificato un grave incidente che ha coinvolto cinque auto e una moto, causando chilometri di coda verso Ancona. La buona notizia è che il tratto tra Cesena Nord e Cesena è stato riaperto, mentre i soccorsi stanno gestendo la situazione. Restate aggiornati sulle condizioni del traffico e seguite i nostri consigli per evitare ulteriori disagi lungo questa arteria strategica.

Cesena, 3 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena in direzione di Ancona, chiuso in precedenza per un incidente avvenuto al km 99.3 nel quale sono coinvolte cinque auto e una moto. Attorno alle 18 si segnalano 3 km di coda tra Forlì e Cesena nord in direzione sud, però il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Il tratto dell’A14 tra Cesena Nord e Cesena era stato temporaneamente chiuso: lo schianto è avvenuto attorno alle ore 17. Uscite consigliate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente A14 oggi a Cesena tra 5 auto e una moto: chilometri di coda in direzione Ancona

In questa notizia si parla di: cesena - direzione - incidente - auto

Nuovo asfalto in E45, undici notti di chiusura in direzione nord all'altezza di Cesena - Lavori di rinnovamento sull'E45: undici notti di chiusura in direzione nord tra Cesena e il km 226,900.

Il 30 maggio è deceduto il Collega Marzio Achille Romani. Investito sei giorni prima sul lungomare di Milano Marittima da un’auto che si è allontanata dopo l’incidente, a nulla sono servite le cure prestate all’Ospedale Bufalini di Cesena. Conoscevo Romani fi Vai su Facebook

Incidente A14 oggi a Cesena tra 5 auto e una moto: chilometri di coda in direzione Ancona; A14 chiusa a Cesena in direzione Rimini per grave incidente; A14 chiusa a Cesena in direzione Rimini per grave incidente.

Incidente A14 oggi a Cesena tra 5 auto e una moto: chilometri di coda in direzione Ancona - Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso ... Riporta ilrestodelcarlino.it

A14 chiusa a Cesena in direzione Rimini per grave incidente - L'autostrada A14 è stata chiusa all'altezza di Cesena in direzione sud verso Rimini per un grave incidente che ha coinvolto cinque auto e una moto. Scrive chiamamicitta.it