L’Inter tiene d’occhio Dumfries, il suo esterno olandese, in un clima di crescente incertezza. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro, attiva fino a metà luglio, ha acceso le antenne del mercato, soprattutto con il Barcellona che si fa avanti. La situazione è delicata e la società nerazzurra si prepara alle eventuali novità, temendo un addio che potrebbe cambiare gli equilibri. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro di Dumfries e l’intera rosa.

Dumfries Inter, possibile addio dell’esterno olandese: la situazione. Calciomercato.com ha fatto il punto sulla situazione Dumfries, ecco come stanno le cose riguardo alla clausola dell’esterno dell’ Inter. «Nel contratto dell’esterno olandese esiste una clausola rescissoria esercitabile fino alla metà di luglio dietro pagamento di 25 milioni di euro in unica soluzione. Sorpresa sì, ma anche preoccupazione. Perché nel frattempo il valore di Dumfries è raddoppiato e la stagione disputata dal calciatore olandese sposta il suo valore verso l’alto, di sicuro non al di sotto dei 40 milioni di euro, In Viale della Liberazione non sembrano preoccupati, spiegano che la clausola è stata inserita in un momento particolare e fortemente voluta dall’agenzia che all’epoca gestiva gli interessi del calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, nerazzurri in ansia? La situazione per l’esterno, occhio al Barcellona

