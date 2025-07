Borsa | l' Europa chiude in rialzo tra dati Usa e trattativa dazi

Le borse europee chiudono in positivo, trainate dal buon andamento di Wall Street e dai dati sul mercato del lavoro Usa superiori alle aspettative. L’attenzione è puntata anche sulle trattative commerciali con gli Stati Uniti, con l’Europa pronta a siglare un accordo prima della scadenza del 9 luglio. Il dollaro tenta di recuperare terreno, mentre i mercati mostrano segnali di fiducia e ottimismo per il prossimo futuro. Un contesto che fa ben sperare per gli investitori.

Le Borse europee chiudono in rialzo, in scia con Wall Street. I mercati hanno ripreso vigore con i dati sul mercato del lavoro Usa migliori delle attese. Sotto i riflettori anche il tema delle tariffe commerciali, con l'Ue pronta a siglare un accordo con gli Stati Uniti prima della scadenza del 9 luglio. Il dollaro tenta il recupero dopo lo scivolone dei giorni scorsi. Positive Francoforte (+0,61%), Londra (+0,55%) e Parigi (+0,21%).

