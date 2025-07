LIVE Italia-Belgio Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio delle azzurre

L’attesa è alle stelle: tra pochi minuti, l’Italia scenderà in campo contro il Belgio per il debutto agli Europei di calcio femminile 2025. Le nostre ragazze, guidate dal carismatico Soncin, sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Seguite con noi ogni aggiornamento live e tifate insieme alle azzurre per questo emozionante inizio! La sfida sta per cominciare: restate sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Tanta la pressione sulle spalle delle ragazze guidate da Soncin. Il mister di Vigevano ha costruito un mix di esperte e nuove leve che già si sono fatte notare in campo internazionale. 17:43 Rieccoci amici di OA Sport. Ultime fasi del riscaldamento prepartita, poi inizierà l’Europeo delle azzurre. 16:54 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Belgio. Diramate le formazioni ufficiali. Non mancano le sorprese da ambo le parti. FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA (4-2-3-1): Giuliani, Di Guglielmo, Linari, Salvai, Lenzini; Severini, Giugliano; Boattin,, Caruso Cantore, Girelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio delle azzurre

