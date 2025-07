Wimbledon permette ai tennisti di infrangere la regola più rigida dopo la morte di Diogo Jota

In un gesto di solidarietà senza precedenti, Wimbledon si apre alla possibilità di infrangere le rigide regole per onorare la memoria di Diogo Jota. Dopo il tragico incidente che ha strappato il talento del Liverpool e del Portogallo, l’evento sportivo più prestigioso si trasforma in un tributo visivo ai propri eroi. Questa svolta testimonia come lo sport possa unire emozioni e rispetto, superando ogni confine. Continua a leggere per scoprire come questa iniziativa cambierà il modo di vivere il tennis.

Dopo il tragico incidente in cui è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo, svolta speciale a Wimbledon. I giocatori potranno manifestare il proprio cordoglio anche visivamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

