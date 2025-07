Wimbledon Djokovic vince in 3 set contro Evans e accede al terzo turno

Nel cuore di Wimbledon, Djokovic dimostra ancora una volta la sua supremazia, conquistando un'ampia vittoria in soli tre set contro Evans e qualificandosi per il terzo turno. Con un punteggio netto, il serbo si prepara ora a sfidare il connazionale Kecmanovic, in una sfida che promette emozioni e spettacolo. La corsa al titolo continua, e il suo cammino verso il trono è più acceso che mai.

Il serbo trionfa con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-0 e accede ai sedicesimi di finale di Wimbledon. Il prossimo avversario sarà il connazionale e compagno di Davis Kecmanovic.

