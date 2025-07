Blitz degli anarchici alla Rai di Torino | imbrattata la sede con la vernice

Un gesto di forte impatto scuote Torino: un gruppo di anarchici ha preso di mira la sede della Rai, imbrattandola con vernice in una dimostrazione dal volto provocatorio. La protesta, avvenuta nei pressi dell’auditorium e di via Verdi, si inserisce in un contesto di tensione legato al processo per i disordini del 4 marzo. Una giornata che lascia molte domande aperte sulla libertà di espressione e sul ruolo della protesta nelle nostre città .

Blitz degli anarchici a Torino nella zona della Rai. Un gruppo di militanti ha dato vita a una dimostrazione nei pressi dell’ Auditorium e della sede di via Verdi, compiendo anche alcuni atti vandalici. Questa mattina davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia si era formato un presidio in occasione dell’apertura del processo a 19 imputati per alcuni disordini che si erano verificati nel capoluogo piemontese il 4 marzo 2023 durante un corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blitz degli anarchici alla Rai di Torino: imbrattata la sede con la vernice

In questa notizia si parla di: blitz - anarchici - torino - sede

Roma per Gaza, attese 50mila persone al corteo. Allerta per blitz anarchici - Roma si appresta a ospitare una grande mobilitazione per Gaza, con oltre 50.000 persone attese nel corteo volto a chiedere la fine del massacro.

Torino, blitz anarchico alla sede Rai, vernice all'ingresso di via Verdi dopo la manifestazione Vai su X

Torino, blitz di anarchici nella zona della Rai; Blitz degli anarchici alla Rai di Torino: imbrattata la sede con la vernice; Torino, blitz anarchico alla sede Rai, vernice all'ingresso di via Verdi dopo la manifestazione.

Blitz degli anarchici, imbrattata la sede Rai di Torino. Rai: "Azione indegna" - Un gruppo di militanti ha dato vita a una dimostrazione nei pressi dell'Auditorium e della sede di via Verdi, compiendo anche alcun ... Secondo msn.com

Torino, blitz di anarchici nella zona della Rai - Un gruppo di militanti ha dato vita a una dimostrazione nei pressi dell'Auditorium e della sede di via Verdi, compiendo anche alcun ... Da msn.com