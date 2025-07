GP Austria 2025 | errori tensioni e pochi festeggiamenti

Il GP d’Austria 2025 si è rivelato un colpo di scena amaro, tra errori, tensioni e pochi momenti di gioia. La corsa a Spielberg ha acceso più domande che risposte, svelando un panorama di sfide interne e strategie incerte. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano i retroscena di questa gara difficile: la Ferrari in rimonta, le tensioni tra Norris e Piastri, e il clima di frustrazione che avvolge il paddock. Ma cosa ci aspetta davvero nel futuro?

GP d’Austria 2025 – Una gara di casa difficile per Red Bull. Tensioni interne alla McLaren e pochissima azione in pista: il Gran Premio a Spielberg ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Pochi festeggiamenti, solo sguardi delusi.? In questo episodio, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano cosa è davvero successo in gara. Ferrari in rimonta, oppure .? Cosa sta succedendo tra Norris e Piastri? E perché il paddock sembra più frustrato che festante? Un’analisi approfondita di una domenica in cui si è . è festeggiato poco, e che ha aperto alcuni casi da seguire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP Austria 2025: errori, tensioni e pochi festeggiamenti

