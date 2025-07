Safemate l’app per muoversi in città senza paura

Scopri Safemate, l’app che trasforma il modo di muoversi in città, rendendo ogni spostamento più sicuro e sereno. Ideata da un team innovativo torinese, combina tecnologia avanzata, segnalazioni in tempo reale e una comunità attiva per creare un ambiente urbano più protetto e vivibile. Con Safemate, la sicurezza urbana è nelle tue mani. Vivi la città senza paura, con un alleato affidabile sempre a portata di clic.

Sviluppata da un team multidisciplinare di una startup innovativa torinese, Safemate nasce per rendere le nostre città più sicure e vivibili, intrecciando tecnologia avanzata, segnalazioni in tempo reale e la preziosa collaborazione di una comunità attenta e partecipe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Safemate, l’app per muoversi in città senza paura

In questa notizia si parla di: safemate - città - muoversi - paura

Safemate, l’app per muoversi in città senza paura.