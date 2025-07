Facci ridere su Rai2 uno show che fa piangere

Immaginate un show che promette di farci sorridere ma finisce per farci piangere… Ebbene sì, su Rai2 è tornato “Facci ridere”, uno spettacolo che alla prova del palco sembra aver dimenticato il senso dell'umorismo. Un’idea brillante, ma la realizzazione? Più vicina a una commedia tragicomica. La domanda sorge spontanea: il talento comico si coltiva o si improvvisa? Scopriamolo insieme!

Solo qualche settimana addietro, a proposito di “In & Out”, avevamo parlato della necessità di un laboratorio televisivo che facesse emergere ed educasse i talenti comici ma mai avremmo pensato che Raidue interpretasse così malamente il nostro desiderio. Da domenica sera, infatti, su Raidue, è iniziato “Facci ridere” condotto da Pino Insegno con Roberto Ciufoli che fa da comprimario. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Facci ridere”, su Rai2 uno show che fa... piangere

