Pozzuoli | oggi - 25 april - concerto alla Chiesa del Carmine

concerto a rischio per Niky Savage in quel di Marghera (Venezia). Il trapper è atteso al Molocinque il prossimo 30 marzo per un live contro il quale si è schierato un comitato spontaneo di genitori, appoggiato dalla fondazione Efesto per la cultura inclusiva. La richiesta è di annullare l’evento o ...

Continua a leggere>>

Il duo ha portato L’amore in bocca e i brani più iconici in un luogo speciale: due serate sold out all'interno della chiesa sconsacrata di San Vittore e 40 Martiri di Milano, per riabbracciare i fan e poterli guardare negli occhi

Continua a leggere>>