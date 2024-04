C' è una cosa che ChatGPT non potrà mai dirci sul vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 aprile 2024) Un vinile, una candela e una bottiglia di rosso. iPhone sequestrati all’ingresso, come in un wine shop di Riyad, abbiamo deciso di regalarci una serata analogica. Si correrà perfino il rischio di guardarci dritti negli occhi. Che mondo, quello del: una via a senso unico, una volta dentro non ne esci nemmeno se sei Eddie Merckx, dice un esperto attempato. E probabilmente ha ragione. A livello di gusto non c’è nulla di lontanamente paragonabile per complessità, racconto, evoluzione. Ilcambia con noi, invecchia con noi, parla di noi. Una volta presa la mano, il suo potere evocativo non ha confini, noi abbiamo sempre pensato alcome un potentissimo invito al viaggio, sia temporale che spaziale. Ci porta indietro e avanti come una macchina del tempo, ci lascia immaginare fondali marini sotto le vigne, confonde il piano dei ...