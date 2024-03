A Fontana | ' sconvolto dai dossier | intervenga Mattarella'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Anche il nome del governatore lombardo Attilioé comparso nell'inchiesta di Perugia sul presuntoaggio a politici e vip spiati. "È una cosa sconvolgente, mi aspetto anche che il presidente della Repubblicaperché non possiamo permetterci che lo Stato di diritto in cui tutto crediamo, che la democrazia in cui crediamo possa essere calpestata da questi comportamenti", ha detto stamani a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm. "Mi stupisce - ha aggiunto - che se ne parli in termini così poco drammatici".