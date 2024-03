Carolyn Smith | “Faccio una chemio ogni tre settimane Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico”

I Postini di C’è Posta per te 2024 a Verissimo: tutte le buste consegnate | Video Mediaset: I Postini di C'è Posta per te 2024 a Verissimo hanno raccontato i chilometri percorsi in bicicletta per le consegne e parte del loro privato. Video ...superguidatv

Carolyn Smith a Verissimo, tra dolori e rimpianti: “Non sappiamo quanto tempo ci resta”: L’amatissima Carolyn Smith sta fronteggiando il dramma di un tumore al seno da ormai nove anni, come ha spiegato la padrona di casa Silvia Toffanin a inizio intervista. È costretta a sottoporsi a ...dilei

Carolyn Smith, il racconto del tumore a Verissimo: «Soffro di attacchi di panico, devo fare punture che fanno male»: Carolyn Smith, ballerina e coreografa di fama internazionale, è diventata una figura di spicco nel mondo dello spettacolo come presidente della giuria del popolare programma televisivo “Ballando con l ...informazione