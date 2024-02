"Addio al Tabellone Luminoso: Nostalgia e Speranza nel Calcio del 2024"

(Di sabato 24 febbraio 2024), tu che certificavi le nostre gioie e i nostri dolori, tu che sintetizzavi in due cifre e poche parole ciò che avveniva sul campo e il nostro stato d’animo. Ci mancherai, anche se sappiamo che tornerai piùe più sgargiante, magari ultrapiatto e in 4K per fare il tuo mestiere di sempre. Un pezzo d vita che se ne va come se n’era già andato l’altro, quel pezzo di modernariato (tipo vecchia tv a casa della nonna) rimasto lì a lungo, accanto a te, coperto e quindi nascosto per vergogna e per lasciare il passo alle nuove tecnologie, quelle oggi demolite dal nuovo che avanza. Ok, basta nostalgie. Domanda: mica per caso, nel frattempo e senza turbare i lavori in Ferrovia, sarebbe possibile sostituire quelcon un lungo striscione con una scritta? Questa: ...