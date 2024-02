Maria De Filippi a cuore aperto | Maurizio Costanzo | ecco perché avevo paura di parlare di lui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ieri è andato in onda su Canale 5 lo speciale "Dedicato a…” in ricordo del giornalista scomparso quasi un anno fa, il 24 febbraio 2023. Il sipario si è sollevato al Teatro Parioli sulle inconfondibili note di “Se penso a te” (brano di Franco Bracardi). A condurre Fabio Fazio eDe. Sul palco si sono alternati i tanti artisti, personaggi tv e professionisti legati nella loro storia al più famoso salotto televisivo d'Italia e al suo ideatore: Renzo Arbore, Mara Venier, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Fiorello, Enrico Mentana, Luciana Littizzetto, solo per citarne alcuni. RETROSPETTIVAGIORNALISTA NELLA FOTO CON LA MOGLIEDE©Archivio Giovanni Liverani/AG. ALDO LIVERANI SAS Repertorio - ...