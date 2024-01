Mourinho ha chiesto a Mendes di chiamare De Laurentiis Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’accostamento di Josècon il Napoli, dopo l’esonero dalla Roma, ha sorpreso non pochi. Ci sono diversi motivi per cui si pensava che lo Special One avrebbe velocemente lasciato l’Italia dopo l’avventura in giallorosso e invece sembra che il suo agente,, stia organizzando un incontro col il presidente azzurro Aurelio De. L’autorevole Times ha scritto ieri che le parti dovrebbe incontrarsi questa settimana, oggi lachiarisce che la decisione di contattare il Napoli è partita dallo stesso, anche se, secondo la Rosea è difficile immaginare Mou al Napoli in estatevuole venire al Napoli “Joséavrebbe individuato nel Napoli una potenziale prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe ...