A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Tremblant | pettorale | programma esatto | dove vederla in tv

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Secondofemminile in quel di, in Canada. Dopo la vittoria di ieri di Federica Brignone l’Italia va a caccia del secondo successo consecutivo. A giocarsi le proprie chance ci sarà anche, che vuole riscattarsi dopo la settima posizione di ieri, alle spalle anche di Marta Bassino sesta. Dopo ilnumero 18 di ieri,scala in avanti di una posizione: il 17 è il numero che le è stato assegnato per la gara di, che partirà alle ore 17.00 italiane, le 11.00 nel Quebec. La prima azzurra ad entrare in gioco sarà Federica Brignone con ilnumero 3, a Marta Bassino è stato invece assegnato il numero 4, tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Elisa Platino partirà con il 36, Roberta Melesi con ...