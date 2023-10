Copenaghen vs Bayern Monaco – probabili formazioni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilcercherà di ottenere una serie di vittorie consecutive nel Gruppo A di Champions League quando affronterà il, squadra danese, martedì 3 ottobre sera. I campioni della Bundesliga hanno vinto 4-3 contro il Manchester United nella partita inaugurale del mese scorso, mentre ilha pareggiato 2-2 con i giganti turchi del Galatasaray. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlera in una posizione di forza per ottenere tutti e tre i punti contro il Galatasaray nell’esordio del Gruppo A, con i gol di Mohamed ...

... Barcellona, Galatasaray, Inter, Lipsia, Paris Saint - Germain, Salisburgo e Young Boys; il colosso tedesco ad Arsenal,Monaco, Benfica, Celtic,, Manchester United, Real Madrid e ...La prima non è andata benissimo: solo 2 - 2 in casa col, sulla carta la squadra cenerentola di un girone di ferro conMonaco e Manchester United ...

Copenhagen-Bayern Monaco: pronostico, formazioni e dove ... Calcio d'Angolo

Copenaghen-Bayern Monaco Sky Sport

La seconda giornata di Champions League 2023/2024 si giocherá da Martedì 3 a Mercoledì 4 Ottobre 2023. Di seguito tutte le partite che si disputeranno con data, orario e dove vederle in TV e streaming ...La Champions League è pronta ad andare nuovamente in scena. La massima competizione europea per club tra poco più di 24 ore tornerà in campo ...